Hoffenheim sorgte gegen türkischen Spitzenklub Basaksehir erst nach der Pause für die entscheidende Differenz. Innenverteidiger Benjamin Hübner traf in der 53. Minuten mit dem Kopf nach einem Corner zum wegweisenden 1:0.

Steven Zuber kam bei Hoffenheim erst in der letzten halben Stunde zum Einsatz, als die Partie beim Stande von 2:0 bereits entschieden war. Gökhan Inler stand bei den Türken in der Startformation - wie immer bisher in der Europa League. In der Meisterschaft kam der Mittelfeldspieler bisher in acht Runden bloss zu vier Teileinsätzen.

Weiterhin nicht auf Touren kommen der 1. FC Köln und Hertha Berlin, die in Osteuropa Auswärtsniederlagen kassierten und sieglos am Tabellenende ihrer Gruppe klassiert sind. Die Kölner verloren bei BATE Borissow in Weissrussland 0:1, während Hertha Berlin in der Ukraine gegen Sorja Lugansk 1:2 unterlag.

Für beide setzten sich damit die negativen Tendenzen fort. Köln hat seit dem Sieg Mitte August im Cup gegen einen Fünftligisten zehn von elf Pflichtspielen verloren, die Hertha erlitt in den letzten fünf Partien vier Niederlagen.

Tore von Gavranovic und Freuler

Erfolgreich verlief der Abend für die beiden Schweizer Internationalen Mario Gavranovic und Remo Freuler. Stürmer Gavranovic ebnete dem kroatischen Meister Rijeka bei Austria Wien mit zwei Toren in der ersten halben Stunde den Weg zum ersten Sieg (3:1).

Mittelfeldspieler Freuler erzielte für Atalanta Bergamo beim 3:1-Heimsieg gegen Apollon Limassol das dritte Tor mit einem Flachschuss in die weite Ecke. Die Italiener führen damit die Tabelle der schwierigen Gruppe E an; zwei Punkte vor Olympique Lyon und schon sechs Zähler vor Everton.

Lucien Favre blieb in der 3. Runde erstmals ohne Punkt. OGC Nice - zuletzt auch in der Ligue 1 zweimal geschlagen - unterlag zuhause dem formstarken Lazio Rom trotz früher Führung 1:3.

Zu den Torschützen bei den Italienern gehörte der Ecuadorianer Felipe Caicedo, der seine Europa-Karriere vor über zehn Jahren beim FC Basel gestartet hatte. Bei Lazio Rom kommt er vor allem in der Europa League zum Einsatz. Vor drei Wochen hatte er bereits im Heimspiel gegen Zulte-Waregem getroffen.

Resultate und Ranglisten

Gruppe A:

FC Astana - Maccabi Tel Aviv 4:0 (2:0).

Villarreal - Slavia Prag 2:2 (2:2).

Rangliste: 1. Slavia Prag 3/5 (4:3). 2. Villarreal 3/5 (5:3). 3. FC Astana 3/4 (6:4). 4. Maccabi Tel Aviv 3/1 (0:5).

Gruppe C:

Hoffenheim - Basaksehir Istanbul 3:1 (0:0). - 21'167 Zuschauer. - Tore: 53. Hübner 1:0. 59. Amiri 2:0. 75. Schulz 3:0. 93. Napoleoni 3:1. - Bemerkung: Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (beide Ersatz), Basaksehir mit Inler.

Braga - Ludogorez Rasgrad 0:2 (0:1).

Rangliste: 1. Ludogorez Rasgrad 3/7 (4:1). 2. Braga 3/6 (4:4). 3. Hoffenheim 3/3 (5:5). 4. Basaksehir Istanbul 3/1 (2:5).

Gruppe D:

Milan - AEK Athen 0:0. - 20'812 Zuschauer. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Austria Wien - Rijeka 1:3 (0:2).

Rangliste: 1. AC Milan 3/7 (8:3). 2. AEK Athen 3/5 (4:3). 3. Rijeka 3/3 (6:6). 4. Austria Wien 3/1 (4:10).

Gruppe E:

Atalanta Bergamo - Apollon Limassol 3:1 (1:0). - 13'803 Zuschauer. - Tore: 12. Ilicic 1:0. 59. Schembri 1:1. 64. Petagna 2:1. 66. Freuler 3:1. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler, ohne Haas (nicht im Aufgebot).

Everton - Lyon 1:2 (0:1).

Rangliste: 1. Atalanta Bergamo 3/7 (7:2). 2. Lyon 3/5 (4:3). 3. Apollon Limassol 3/2 (4:6). 4. Everton 3/1 (3:7).

Gruppe F:

Sheriff Tiraspol - Lokomotive Moskau 1:1 (1:1).

Zlin - FC Kopenhagen 1:1 (1:1).

Rangliste: 1. Lokomotive Moskau 3/5 (4:1). 2. FC Kopenhagen 3/3 (1:1). 2. Sheriff Tiraspol 3/3 (1:1). 4. Zlin 3/2 (1:4).

Gruppe H:

Roter Stern Belgrad - Arsenal 0:1 (0:0). - Tor: 85. Giroud 0:1. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (nicht im Aufgebot/geschont). 80. Gelb-Rote Karte gegen Rodic (Roter Stern Belgrad).

BATE Borissow - 1. FC Köln 1:0 (0:0). - 10'000 Zuschauer. - Tor: 55. Rios 1:0.

Rangliste: 1. Arsenal 3/9 (8:3). 2. BATE Borissow 3/4 (4:5). 3. Roter Stern Belgrad 3/4 (2:2). 4. 1. FC Köln 3/0 (1:5).

Gruppe I:

Marseille - Vitoria Guimarães 2:1 (1:1). - Tore: 17. Rafael Martins 0:1. 28. Ocampos 1:1. 76. Lopez 2:1.

Konyaspor - Salzburg 0:2 (0:1).

Rangliste: 1. Salzburg 3/7 (4:1). 2. Marseille 3/6 (3:2). 3. Konyaspor 3/3 (2:4). 4. Vitoria Guimarães 3/1 (3:5).

Gruppe J:

Sorja Lugansk - Hertha Berlin 2:1 (1:0). - 9521 Zuschauer. - Tore: 42. Silas 1:0. 56. Selke 1:1. 79. Swatok 2:1. - Bemerkung: Hertha Berlin mit Lustenberger, ohne Stocker (nicht im Aufgebot).

Östersund - Athletic Bilbao 2:2 (0:1).

Rangliste: 1. Östersund 3/7 (5:2). 2. Sorja Lugansk 3/6 (3:3). 3. Athletic Bilbao 3/2 (2:3). 4. Hertha Berlin 3/1 (1:3).

Gruppe K:

Nice - Lazio Rom 1:3 (1:1). - Tore: 4. Balotelli 1:0. 5. Caicedo 1:1. 65. Milinkovic-Savic 1:2. 89. Milinkovic-Savic 1:3.

Zulte Waregem - Vitesse Arnhem 1:1 (1:1).

Rangliste: 1. Lazio Rom 3/9 (8:3). 2. Nice 3/6 (9:4). 3. Vitesse Arnhem 3/1 (3:7). 4. Zulte Waregem 3/1 (2:8).

Gruppe L:

Zenit St. Petersburg - Rosenborg Trondheim 3:1 (1:0). Vardar Skopje - San Sebastian 0:6 (0:3).

Rangliste: 1. Zenit St. Petersburg 3/9 (11:2). 2. San Sebastian 3/6 (11:3). 3. Rosenborg Trondheim 3/3 (4:8). 4. Vardar Skopje 3/0 (1:14).