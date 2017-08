Ajax war zuvor in der 3. Runde der Qualifikation zur Champions League an OGC Nice gescheitert (1:1, 2:2). Nach dem Tor des Nigerianers Samuel Adegbenso könnte die europäische Saison von Ajax schon Ende August zu Ende sein. Rosenborg hat in den letzten vier Jahren die Gruppenphase der Europa League bloss einmal erreicht.

Der NK Domzale überrascht weiter. Nach dem Weiterkommen gegen den Bundesligisten SC Freiburg kam der slowenische Provinzklub im Heimspiel gegen Olympique Marseille, das in der Ligue 1 die beiden ersten Meisterschaftsspiele gewonnen hat, zu einem beachtlichen 1:1. Zur Pause hatte der Aussenseiter sogar geführt, ehe Mittelfeldspieler Morgan Sanson noch der Ausgleich für die Franzosen gelang.

Den höchsten Sieg in den Hinspielen realisierte Milan gegen Shkëndija Tetovo aus Mazedonien. Die Mailänder gewannen im San Siro 6:0 und hätten durchaus ein paar Tore mehr erzielen können. Wie andere Stammspieler wurde der Schweizer Ricardo Rodriguez drei Tage vor dem Start zur Serie A geschont. Sein Statthalter auf der linken Seite, der italienische Internationale Luca Antonelli, erzielte nach der Pause das 5:0. Dem Portugiesen André Silva und Regisseur Riccardo Montolivo gelangen jeweils zwei Tore.

Milan - Shkëndija Tetovo (MKD) 6:0 (3:0). - 40'613 Zuschauer. - Tore: 13. André Silva 1:0. 25. Montolivo 2:0. 28. André Silva 3:0. 67. Borini 4:0. 68. Antonelli 5:0. 85. Montolivo 6:0. - Bemerkung: Milan ohne Rodriguez (Ersatz).

Domzale (SLO) - Olympique Marseille 1:1 (1:0). - Tore: 12. Vetrih 1:0. 63. Sanson 1:1.

Viitorul Constanta (ROU) - Salzburg 1:3 (1:3). - 3500 Zuschauer. - Tore: 2. Hwang Hee-Chan 0:1. 7. Tucudean 1:1. 29. Wolf 1:2. 31. Dabbur 1:3.

Panathinaikos Athen - Athletic Bilbao 2:3 (1:0). - Tore: 29. Lod 1:0. 55. Cabezas 2:0. 68. Aduriz 2:1. 71. De Marcos 2:2. 74. Aduriz (Foulpenalty) 2:3.

Ajax Amsterdam - Rosenborg Trondheim 0:1 (0:0). - Tor: 77. Adegbenro 0:1.