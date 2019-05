Am Ende war es keine Überraschung mehr. Am Mittwoch wurde Hecking beim Vierten der letzten Zweitliga-Saison als Nachfolger von Hannes Wolf vorgestellt, der nach dem verpassten Aufstieg nach nur sieben Monaten wieder gehen muss. Hecking soll den Traditionsklub in die Erstklassigkeit zurückführen.

Er trainierte zuletzt zweieinhalb Jahre lang Borussia Mönchengladbach. Trotz Platz 5 und dem Erreichen der Europa League hatte die Verantwortlichen des Bundesligisten schon früh in der Rückrunde entschieden, sich von ihm am Saisonende zu trennen. Hecking war in den vergangenen Wochen bei mehreren Vereinen im Gespräch.

Sein Auftrag ist es, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, um wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Das Kader des finanziell klammen Vereins wird dazu massiv umgebaut. Über ein halbes Dutzend Spieler haben den HSV verlassen, unter ihnen Léo Lacroix, der Schweizer Leihspieler von Saint-Etienne. Zum Kader gehört mit Vasilije Janjicic ein zweiter Schweizer.