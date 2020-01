Haaland debütiert für Dortmund mit drei Toren

Der Norweger Erling Haaland war der Dortmunder Königstransfer in der Winterpause. Rund 20 Millionen Euro überwies Dortmund für den 19-jährigen Stürmer an Salzburg. In Wahrheit kostete Haaland die Dortmunder aber sogar noch deutlich mehr, weil das Beraterteam des Spielers auch kräftig mitverdiente.

Doch schon bei erster Gelegenheit zeigte Haaland auf, dass er womöglich jeden Euro wert sein wird. 1:3 lag Dortmund in Augsburg kurz nach der Pause zurück. Die Hoffnung auf einen Frühling als Titelanwärter schien schon zum Auftakt der Rückrunde auf ein Minimum zu sinken. Aber dann wechselte Lucien Favre eben Haaland ein - und damit die Wende zum Sieg. Innerhalb von 20 Minuten erzielte Dortmund vier Tore, Haaland war drei Mal erfolgreich.

Und schon darf der Norweger in einem Atemzug mit früheren grossen Borussia-Stürmern genannt werden: Auch Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang hatten gegen Augsburg einst drei Tore geschossen.

Eine der Schlagzeilen zum Start ins Fussball-Jahr gehört auch dem 1. FC Köln. Das 3:1 gegen Wolfsburg war der vierte Sieg in Folge für den Aufsteiger. Eine solche Serie legten die Kölner letztmals vor 20 Jahren hin.

In Mainz erzielte der Freiburger Stürmer Nils Petersen seinen 84. Treffer für die Breisgauer. Er ist damit Rekordtorschütze des "Sportclubs". Bisheriger Topskorer von Freiburg war der heutige Nationaltrainer Joachim Löw; er erzielte seine 83 Tore in den Achtzigerjahren allerdings alle in der 2. Bundesliga.

Telegramme:

Augsburg - Borussia Dortmund 3:5 (1:0). - 30'660 Zuschauer. - Tore: 34. Niederlechner 1:0. 46. Richter 2:0. 49. Brandt 2:1. 55. Niederlechner 3:1. 59. Haaland 3:2. 61. Sancho 3:3. 70. Haaland 3:4. 79. Haaland 3:5. - Bemerkung: Augsburg mit Vargas und Lichtsteiner, Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen 0:1 (0:0). - 46'000 Zuschauer. - Tor: 67. Moisander 0:1. - Bemerkungen: Werder Bremen ohne Lang (verletzt). 97. Gelb-Rote Karte gegen Moisander.

1. FC Köln - Wolfsburg 3:1 (2:0). - 49'100 Zuschauer. - Tore: 22. Cordoba 1:0. 45. Cordoba 2:0. 62. Hector 3:0. 67. Steffen 3:1. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen (ab 57.) und Mehmedi (ab 86.).

Mainz - Freiburg 1:2 (0:2). - 23'138 Zuschauer. - Tore: 28. Kwon 0:1. 41. Petersen 0:2. 82. Mateta 1:2. - Bemerkung: Mainz ohne Edimilson Fernandes (verletzt).

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1). - 29'610 Zuschauer. - Tore: 18. Dost 0:1. 48. Stafylidis 1:1. 62. Chandler 1:2. - Bemerkung: Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz), Frankfurt mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt).

Rangliste:

1. RB Leipzig 17/37 (48:20). 2. Borussia Mönchengladbach 18/35 (33:20). 3. Bayern München 17/33 (46:22). 4. Borussia Dortmund 18/33 (46:27). 5. Schalke 04 18/33 (31:21). 6. SC Freiburg 18/29 (29:24). 7. Bayer Leverkusen 17/28 (23:21). 8. Hoffenheim 18/27 (26:30). 9. Wolfsburg 18/24 (19:21). 10. Augsburg 18/23 (31:36). 11. Eintracht Frankfurt 18/21 (29:30). 12. Union Berlin 17/20 (20:24). 13. 1. FC Köln 18/20 (22:33). 14. Hertha Berlin 17/19 (22:29). 15. Mainz 05 18/18 (26:41). 16. Werder Bremen 18/17 (24:41). 17. Fortuna Düsseldorf 18/15 (18:37). 18. Paderborn 17/12 (20:36).