Der neunjährige Birkir Bjarnason dribbelt und rennt. «Er ist immer doppelt so viel gelaufen wie die anderen. Wenn wir ihn auswechseln wollten, hat er uns einfach ignoriert», erzählt ein Jugendtrainer.

Emil Hallfreðsson steht mit wässrigen Augen da und erzählt von seinem krebskranken Vater. «Er hat alles für mich getan. Ich habe für ihn gespielt», sagt der Aufbauer, der in Italiens Serie A kickt.

Er muss zuschauen

Ragnar Sigurdsson, Verteidiger vom FK Rostow, sitzt auf einem Stuhl und sagt: «Ich habe wie ein paar andere von uns ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung; die Red.). Ich verliere ständig etwas, vergesse Termine und Besprechungen. Nur auf dem Platz bin ich hundertprozentig konzentriert.»

Hannes Thor Halldorsson liegt im Krankenbett. Der Goalie und Werbefilmer hat sich im Training die Schulter ausgekugelt und fiebert mit den Kollegen mit, die in der Türkei um wichtige Punkte spielen. Er sagt: «Du fühlst dich völlig fehl am Platz, wenn du in einem anderen Land liegst.»

Mittendrin

«Jökullinn logar – Wie ein Vulkan» ist ein wunderbarer Film, der während 90 Minuten Einblick in das Innenleben der isländischen Nationalmannschaft gibt. Regisseur Sævar Guðmundsson und seine Crew haben das Team auf dem langen Weg nach Frankreich begleitet und schildern eindrücklich die Eruptionen von Freude und Stolz, als sich Island erstmals für ein grosses Turnier, die EM 2016, qualifiziert.

Die Kamera durfte so hautnah heran, dass ein Gemälde entstand, das manchmal tief berührt, manchmal voller Humor ist. Und, sparsam eingefügt, fantastische Landschaftsbilder zeigt.

Der isländischen Seele auf der Spur

Die 4. Fussballlichtspiele St. Gallen haben den Vorabend der Nations-League-Partie Schweiz gegen Island dem Gastland nahe des Polarkreises gewidmet. Zu sehen waren im früheren Kino Tiffany neben «Wie ein Vulkan» der Kurzfilm «Out of Nowhere» sowie der brandneue Dokumentarfilm «Last Call». Dieser versucht in spannenden Gesprächen, unter anderem mit drei isländischen Fussballern, der Seele des Inselstaates auf die Spur zu kommen.