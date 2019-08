Der einstige Stürmer sei ein Spieler, der "Herz und Seele in die Dinge steckt, an die er glaubt", liess sich Präsident Aleksander Ceferin in einer Mitteilung zitieren. Ceferin sei beeindruckt von Cantonas Engagement nach dem Ende seiner Fussball-Karriere.

Wegen seiner Auseinandersetzungen mit Mitspielern, Anhängern, Schiedsrichtern, Funktionären und Journalisten war der frühere Captain von Manchester United umstritten. Im Januar 1995 griff er während eines Spiels einen Zuschauer, der ihn zuvor angepöbelt hatte, mit einem Kung-Fu-Tritt an. Bei Manchester United geniesst er aber dank seinen Toren und der eleganten Spielweise noch immer Kultstatus. Nach seiner Aktivkarriere machte er sich einen Namen als Schauspieler und bissiger Kommentator des Fussball-Geschehens.

Cantona wird die Auszeichnung am Donnerstag in Monaco bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase erhalten. Mit dem President's Award zeichnet die UEFA Fussball-Persönlichkeiten aus. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderen David Beckham, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff und Bobby Charlton.