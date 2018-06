Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Schweizer Nationalteam in der Vorbereitung vor einer Endrunde von Verletzungsproblemen heimgesucht wird. 2004 erlitt Marco Streller nach einem Zusammenprall mit Marco Zwyssig einen Schienbeinbruch.

Bangen um Granit Xhaka geht weiter

2008 erwischte Gelson Fernandes mit einem üblen Einsteigen den Knöchel von Tranquillo Barnetta. Dieser kam für die EM im eigenen Land nicht mehr in Form. 2010 verletzte sich Alex Frei im letzten Training vor dem Abflug an die WM nach Südafrika am Knöchel. Das folgende Hin und Her half weder dem Team noch Frei selbst.

Und nun also das Bangen um Granit Xhaka. Der Stratege und sein persönlicher Aufschwung in den letzten Jahren sind einer der Gründe, warum die Schweiz zuversichtlich an die WM reist. Xhaka sagte: «Es wird mühsam sein, gegen uns zu spielen. Wir werden bis zur Schmerzgrenze kämpfen, beissen, leiden.» Das gilt wohl nun vor allem auch für ihn selbst.