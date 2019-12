Gladbach verteidigt dank Last-Minute-Tor die Tabellenführung

Nach dem letztlich nicht unverdienten, aber glückhaften Sieg ist Borussia Mönchengladbach nun schon seit zwei Monaten Leader der Bundesliga. Breel Embolo hatte neben dem überragenden Torhüter Yann Sommer grossen Anteil am Erfolg der Borussia. Erst nach der Einwechslung des Schweizer Stürmers in der 58. Minute wurde das Spiel der Gladbacher auch in der Offensive interessant. Mit Embolo und auch gezwungen durch den 0:1-Rückstand trat Gladbach endlich wie ein Leader auf und begegnete den Bayern in der letzten halben Stunde auf Augenhöhe.

In der entscheidenden Szene benötigte Gladbach aber durchaus auch Glück. Stürmer Marcus Thuram suchte im Zweikampf mit Javi Martinez geschickt den Penalty. Er fand ihn, weil der Münchner Defensivspieler unnötig tackelte. Martinez traf den Ball zwar nicht, aber eben auch nicht den Gegner. Eine umstrittene Szene, die sich der Schiedsrichter nicht noch einmal auf den Videobildern ansehen wollte.

Und so schoss der algerische Aussenverteidiger Ramy Bensebaini Mönchengladbach in der 92. Minute mit seinem zweiten Tor in einem Spiel zum Sieg, das nach 50 Minuten entschieden schien - für die Bayern. Ivan Perisic hatte die deutlich überlegenen Gäste in der 49. Minute in Führung geschossen, und in diesen ersten 50 Minuten hatten nur die Münchner gespielt. Lediglich zwei mirakulöse Paraden des Schweizer Keepers Yann Sommer hatten schon früher einen Treffer der Bayern verhindert.

Das eine Tore sollte dem Titelverteidiger aber nicht reichen für einen Punkt. Genau wie eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, als er ebenfalls dominant spielte und am Ende 1:2 verlor. Der Erfolg hat sich unter dem Interimstrainer Hansi Flick nun doch nicht nachhaltig eingestellt. In vier Spielen holte Flick nur sechs Punkte. Vorgänger Niko Kovac hatte es zuvor mit 1,8 Punkten pro Spiel auf einen besseren Schnitt gebracht.

Dortmunds Befreiungsschlag

Während Mönchengladbach dank dem späten Tor die Tabellenspitze gegenüber Leipzig (3:1 gegen Hoffenheim) verteidigte und Bayern München auf Platz 7 abrutschte, gelang Borussia Dortmund womöglich ein Befreiungsschlag. Ohne den gesperrten Abwehrchef Mats Hummels fertigte das Team von Trainer Lucien Favre Fortuna Düsseldorf zu Hause 5:0 ab. Nach der Pause erhöhten die Dortmunder innerhalb von 16 Minuten von 2:0 auf 5:0.

Vor zehn Tagen war Dortmund nach dem 1:3 beim FC Barcelona scheinbar am Tiefpunkt angelangt und Favre mehr als nur angezählt. Nun holte der Zweite der letzten Saison in der Bundesliga in zwei Spielen sechs Punkte, schoss sieben Tore und ist beispielsweise zwei Punkte und vier Plätze vor Rekordmeister Bayern München klassiert.

Telegramme:

Augsburg - Mainz 2:1 (1:1). - 26'950 Zuschauer. - Tore: 15. Öztunali 0:1. 41. Richter 1:1. 65. Niederlechner (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkung: Augsburg mit Lichtsteiner (bis 69.) und Vargas, Mainz mit Edimilson Fernandes.

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 2:1 (0:1). - 54'022 Zuschauer. - Tore: 49. Perisic 0:1. 60. Bensebaini 1:1. 92. Bensebaini (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo (ab 58.). 91. Gelb-Rote Karte gegen Javi Martinez (Bayern München).

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 5:0 (1:0). - 81'365 Zuschauer. - Tore: 43. Reus 1:0. 58. Hazard 2:0. 63. Sancho 3:0. 71. Reus 4:0. 74. Sancho 5:0. - Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji.

RB Leipzig - Hoffenheim 3:1 (1:0). - 38'607 Zuschauer. - Tore: 11. Werner 1:0. 52. Werner (Foulpenalty) 2:0. 83. Sabitzer 3:0. 89. Bicakcic 3:1. - Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz), Hoffenheim ohne Zuber (verletzt).

Freiburg - Wolfsburg 1:0 (0:0). - 23'800 Zuschauer. - Tor: 85. Schmid 1:0. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 60.), ohne Steffen (nicht im Aufgebot) und Mbabu (Ersatz).

Bayer Leverkusen - Schalke 2:1 (1:0). - 30'210 Zuschauer. - Tore: 15. Alario 1:0. 81. Alario 2:0. 82. Raman 2:1.

Rangliste:

1. Borussia Mönchengladbach 14/31 (30:16). 2. RB Leipzig 14/30 (39:16). 3. Borussia Dortmund 14/26 (33:19). 4. Schalke 04 14/25 (25:18). 5. SC Freiburg 14/25 (24:17). 6. Bayer Leverkusen 14/25 (22:18). 7. Bayern München 14/24 (35:20). 8. Hoffenheim 14/21 (19:23). 9. Wolfsburg 14/20 (15:14). 10. Eintracht Frankfurt 14/18 (24:22). 11. Augsburg 14/17 (20:26). 12. Union Berlin 13/16 (16:19). 13. Mainz 05 14/15 (20:34). 14. Werder Bremen 13/14 (22:28). 15. Hertha Berlin 14/12 (20:29). 16. Fortuna Düsseldorf 14/12 (16:29). 17. 1. FC Köln 13/8 (12:28). 18. Paderborn 13/5 (16:32).