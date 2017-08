Tatsächlich: Zehn Monate nach dem Schockmoment im Brügglifeld, und somit viel früher als vermutet, gibt Yapi für den FCZ sein Comeback. Dabei scheint nach dem Foul für viele Experten klar, dass Yapi seine Karriere beenden muss. Am 14. September 2015 dann trifft der FCZ auf den FC Thun, zu dem Wieser nach dem FCA-Abstieg gewechselt ist. Und nach dem Schlusspfiff fordert Yapi Wieser zum Trikottausch auf – eine wunderbare Geste, welche von Yapis grosser Sozialkompetenz zeugt.

Und nun also will es der Zufall, dass ausgerechnet Yapi und Wieser dem FC Aarau aus der sportlichen Krise helfen sollen. Wieser lässt sich am vergangenen Sonntag sogar bei der Heimpleite gegen Vaduz im Brügglifeld blicken und sagt zur „Aargauer Zeitung“: «Ich habe noch zwei Jahre Vertrag in England, mehr kann ich nicht sagen.» Yapi steht bis Sommer 2018 beim FCZ unter Vertrag, spielt aber nur noch eine Nebenrolle.

Der neue FCA-Sportchef Sandro Burki will keine Wasserstandsmeldungen abgeben, lässt aber durchblicken, dass sowohl Yapi und Wieser dem FCA weiterhelfen würden. Gut möglich, dass einer der beiden in den nächsten Tagen zum FC Aarau wechseln wird. Oder kommt es am Ende sogar so wie in Yapis Antwort auf die Frage, warum er Wieser nicht böse sei: «Man weiss nie, vielleicht spielen wir ja eines Tages noch zusammen.»