Dank Treffern von Emil Bergström (42.) und Runar Sigurjonsson (55.) drehten die Grasshoppers vor 6000 Zuschauern im Letzigrund die Partie und bescherten damit Murat Yakin eine erfolgreiche Rückkehr zum Rekordmeister.

Die Gäste aus dem Wallis, die seit fünf Spielen ohne Sieg sind, waren zweimal in Führung gegangen, wobei Debütant Pajtim Kasami an beiden Toren massgeblich beteiligt war. Der Mittelfeldspieler bereitete das 1:0 von Marco Schneuwly vor (10.), in der 27. Minute traf der U17-Weltmeister von 2009 mit einem schönen Flachschuss zum zwischenzeitlichen 2:1.

Neuer Leader sind die Young Boys. Das Team von Adi Hütter siegte dank einer Doublette von Jean-Pierre Nsamé gegen Lugano 3:0 und überholte damit den bisherigen Tabellenführer FC Zürich, der gegen den FC St. Gallen am Samstag nur zu einem 1:1 gekommen war.

Im dritten Spiel am Sonntag trennten sich Luzern und Thun 2:2. Marvin Spielmann erzielte für die Gäste aus dem Berner Oberland bereits seinen 6. Saisontreffer.

Super League. 7. Runde: Grasshoppers - Sion 3:2 (2:2). Luzern - Thun 2:2 (0:1). Young Boys - Lugano 3:0 (1:0). - Rangliste: 1. Young Boys 7/14 (14:6). 2. Zürich 7/13 (8:3). 3. Basel 7/11 (12:9). 4. Luzern 7/10 (10:9). 5. St. Gallen 7/9 (9:10). 6. Lugano 7/8 (8:9). 7. Sion 7/8 (6:9). 8. Grasshoppers 7/8 (10:14). 9. Thun 7/7 (13:14). 10. Lausanne-Sport 7/5 (10:17).