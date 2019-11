Gala von England - Freude in der Türkei, Frankreich und Tschechien

Perfekte Ausgangslage, perfekter Auftakt, perfektes Ergebnis. England kam in seinem 1000. Länderspiel aus dem Feiern nicht heraus. Hatten vor Anpfiff der Partie die Jubiläumsfeierlichkeiten mit ehemaligen England-Grössen für ausgelassene Stimmung gesorgt, boten in der Folge die aktiven Stars für beste Unterhaltung: allen voran Captain Harry Kane. Mit drei Toren innert 18 Minuten (19./24./37.) stellte der 26-jährige Stürmer von Tottenham Hotspur bereits vor der Pause Englands EM-Teilnahme 2020 sicher.

England lief zur Jubiläums-Gala auf, obschon im Vorfeld nicht die bevorstehenden Feierlichkeiten für die grossen Schlagzeilen sorgten, sondern die Personalie Raheem Sterling. Nationalcoach Gareth Southgate hatte den Angreifer von Manchester City aus dem Aufgebot gestrichen, nachdem dieser sich im Hotel eine Handgreiflichkeit mit Landsmann Joe Gomez von Liverpool geliefert hatte.

Verwöhnt wurden auch die Fans von Europameister Portugal. Angeführt von Captain und Starspieler Cristiano Ronaldo, der wie Kane drei Tore beisteuerte, lösten die Portugiesen daheim gegen Litauen das EM-Ticket aber trotz des 6:0-Sieges noch nicht.

Kosovo ging in Tschechien die Luft aus

Im Schatten der Gala von England taten die Türkei, Frankreich und Tschechien den letzten Schritt zur Teilnahme an der EM im kommenden Jahr. Glanzvoll waren ihre Vorstellungen allerdings nicht.

Die Tschechen beendeten das Fussballmärchen vom Kosovo und seinem Schweizer Trainer Bernard Challandes dank einer gelungenen Schlussphase mit einem 2:1-Heimsieg. Alex Kral (71.) und Ondrej Celustka (79.) drehten für Tschechien einen 0:1-Rückstand innerhalb von acht Minuten zum 2.1. Challandes hatte die Partie gegen in Pilsen im Vorfeld mit einem Besteigen des Mount Everest "ohne Sauerstoff" verglichen. Seinem Team ging im Schlussanstieg die Luft aus.

Ein tiefes Trauma beendete die Türkei in Istanbul beim 0:0 gegen Island. Zuletzt hatten die Nordländer das Nationalteam vom Bosporus drei Mal in Folge besiegt, wobei besonders das letzte Duell in der Türkei im Gedächtnis der Türken Spuren hinterliess. Den Kampf um den WM-Startplatz in Russland hatte Island im Oktober 2017 mit 3:0 für sich entschieden.

Vom Remis in Istanbul profitierte auch Weltmeister Frankreich. Das Team von Didier Deschamps stand dank dem 0:0 in Istanbul bereits vor Anpfiff der eigenen Partie gegen Moldawien (2:1) in Gruppe H neben der Türkei sicher als EM-Teilnehmer 2020 fest.

Telegramme und Ranglisten:

England - Montenegro 7:0 (5:0)

Wembley, London. - SR Lahoz (ESP). - Tore: 11. Oxlade-Chamberlain 1:0. 18. Kane 2:0. 24. Kane 3:0. 30. Rashford 4:0. 37. Kane 5:0. 66. Sofranac (Eigentor) 6:0. 84. Abraham 7:0.

England: Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Chilwell; Winks; Oxlade-Chamberlain (56. Maddison), Mount (70. Gomez); Rashford, Kane (57. Abraham), Sancho.

Bemerkungen: England ohne Sterling (suspendiert), Henderson (gesperrt), Barkley und Delph (beide verletzt).

Tschechien - Kosovo 2:1 (0:0). - Pilsen. - SR Rocchi (ITA). - Tore: 50. Nuhiu 0:1. 71. Kral 1:1. 79. Celustka 2:1. - Bemerkung: Kosovo mit Kololli (Zürich) und ohne Voca (Luzern/Ersatz).

Rangliste: 1. England* 7/18 (33:6). 2. Tschechien* 7/15 (13:10). 3. Kosovo 7/11 (13:12). 4. Bulgarien 7/3 (5:17). 5. Montenegro 8/3 (3:22).

* für EM-Endrunde qualifiziert

Portugal - Litauen 6:0 (2:0).

Almancil. - SR Buquet (FRA). - Tore: 6. Ronaldo (Foulpenalty) 1:0. 22. Ronaldo 2:0. 52. Pizzi 3:0 56. Paciencia 4:0. 63. Silva 5:0. 65. Ronaldo 6:0.

Portugal: Patricio; Pereira, Dias, Fonte, Rui; Neves, Fernandes (73. Moutinho), Pizzi; Ronaldo (83. Jota), Paciencia, Bernardo Silva (66. Bruma).

Serbien - Luxemburg 3:2 (2:0). - Belgrad. - SR Gözübüyük (TÜR). - Tore: 11. Mitrovic 1:0. 43. Mitrovic 2:0. 54. Rodrigues 2:1. 70. Radonjic 3:1. 75. Turpel 3:2.

Rangliste: 1. Ukraine* 7/19 (15:2). 2. Portugal 7/14 (20:6). 3. Serbien 7/13 (15:15). 4. Luxemburg 7/4 (7:14). 5. Litauen 8/1 (5:25).

* für EM-Endrunde qualifiziert

Türkei - Island 0:0. - Istanbul. - SR Taylor (ENG). - Bemerkung: 53. Lattenschuss Yilmaz (Türkei). 91. Lattenschuss Yazici (Türkei).

Frankreich - Moldawien 2:1 (1:1). - Saint-Denis/Paris. - SR Mazeika (LTU). - Tore: 9. Rata 0:1. 35. Varane 1:1. Giroud (Foulpenalty) 2:1.

Frankreich: Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Kanté, Tolisso; Mbappé, Griezmann, Coman (88. Lemar); Giroud.

Albanien - Andorra 2:2 (1:1). - Elbasani. - SR Tohver (EST). - Tore: 6. Balaj 1:0. 18. Martinez 1:1. 48. Martinez 1:2. Manaj 2:2. - Bemerkung: Albanien mit Seferi (Xamax/ab 77.) und ohne Lenjani (Sion/Ersatz)

Rangliste: 1. Frankreich* 9/22 (23:6). 2. Türkei* 9/20 (16:3). 3. Island 9/16 (12:10). 4. Albanien 9/13 (16:12). 5. Andorra 9/4 (3:18). 6. Moldawien 9/3 (3:24).

* für EM-Endrunde qualifiziert