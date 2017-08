PSG-Fans kauften am Freitag mehr als 10'000 Trikots mit dem Namen des 25-Jährigen und der Rückennummer 10, wie der Verein mitteilte.

Bei einem Kaufpreis von durchschnittlich 100 Euro nahm PSG damit an nur einem Tag rund eine Million Euro ein. Das Geld muss sich der Club allerdings mit dem Hersteller Nike teilen.

Neymar ist für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Am Freitag wurde er bei PSG vorgestellt. Weil der Andrang an den beiden Fanshops des französischen Vizemeisters auf den Champs Elysées und am Stadion im Pariser Prinzenpark so gross ist, bekommt am Samstag jeder Käufer nur ein Trikot.