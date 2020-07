Fünf Auswechselungen bis Sommer 2021 erlaubt

Der Vorstand des International Football Association Board entschied die Verlängerung der eigentlich nur für dieses Jahr geplanten Massnahme.

Die wegen der Corona-Pandemie beschlossene Regeländerung für fünf Auswechselungen in Fussballspielen hat bis in den Sommer 2021 Bestand. Der Vorstand des regelgebenden International Football Association Board (Ifab) entschied am Mittwoch die Verlängerung der eigentlich nur für dieses Jahr geplanten Massnahme. Möglich sind fünf Wechsel pro Team demnach in allen Wettbewerben, die bis zum 31. Juli 2021 beendet werden sollen, sowie in internationalen Wettbewerben, die im Juli und August 2021 geplant sind.

Dazu zählt auch die EM 2021 (11. Juni bis 11. Juli 2021). Massgebend für die Anwendung der Regel sind aber die jeweiligen Verbände. Laut der englischen "Times", die sich auf eine UEFA-Quelle beruft, tendiert die UEFA eher dazu, in der kommenden Europacup-Saison und auch bei der EM trotzdem wieder nur drei Auswechselungen zu erlauben.

Massgebend für die Anwendung der Regel sind die Verbände. Ob die Verlängerung der Regel auch in der Super League angewandt wird, entscheidet daher die Swiss Football League.

Am Wortlaut der vorübergehenden Änderung ändert sich nichts. Jedem Team stehen nur drei Gelegenheiten für Auswechslungen zur Verfügung, wobei eine in der Halbzeitpause vorgenommene Auswechslung nicht als eine der drei gilt.