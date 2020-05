Freulers Trainer Gasperini fürchtete um sein Leben

Vor und nach dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 10. März gegen Valencia habe er sich sehr schlecht gefühlt, sagte der 62-Jährige der Zeitung "Gazzetta dello Sport".

"Ich hatte kein Fieber, aber ich fühlte mich zerschlagen, als hätte ich 40 Grad. Alle zwei Minuten fuhr ein Krankenwagen vorbei, in der Nähe gibt es ein Spital. Es schien wie im Krieg. Nachts dachte ich, was passiert mit mir? Ich kann jetzt nicht sterben, ich habe noch so viel zu tun." Später bestätigte ein Test, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Bergamo war in der Pandemie der Hotspot Italiens. Hier starben so viele Menschen, dass die Leichen mit Armeelastwagen fortgebracht werden mussten.