Das Hinspiel hatte 1:1 geendet. Wie bereits im Hinspiel in Litauen traf Zenatha Coleman für Gintra. Die namibische Stürmerin erzielte in der 27. Minute die Führung für ihr Team. Die Schweizer Internationale Fabienne Humm konnte in der 73. Minute zwar für den FCZ ausgleichen. Doch erneut Coleman begrub die Zürcher Hoffnungen mit dem 1:2 in der 86. Minute vollends.

Die Schweizerinnen konnten ihrer Favoritenrolle im Letzigrund damit nicht gerecht werden. Die Schweiz liegt im FIFA-Ranking auf Platz 16, Litauen wird nur auf Rang 89 geführt. Gintra, das seit 2005 alljährlich den litauischen Titel holt, steht zum zweiten Mal nach 2014 in den Achtelfinals. Die Zürcherinnen dagegen, die sich in der Qualifikationsphase als beste Gruppen-Zweite für die K.o.-Phase qualifizieren konnten, verpassten es, wie im Vorjahr die Achtelfinals zu erreichen.