So lautet die Abschiedsbotschaft von Marco Streller, welche dem «Blick» vorliegt: «Es bricht mir s’Herz, euch mitzteile, dass ich per sofort als Sportdirektor zruggträtt… es sind 2-3 Sache passiert, won ich nit chan akzeptiere…. ich dank euch für die letschte zwei joor ihr sind tief in mim Herz. Bitte holet dä Chübel zrugg nach Basel. Ich bin in Gedanke bi euch… Liebe Gruess.»

Weil Streller nun geht, ist es gut möglich, dass Marcel Koller Trainer bleibt. Die FCB-Verantwortlichen haben kürzlich versucht, Aarau-Trainer Patrick Rahmen als Koller-Ersatz zu verpflichten, was jedoch scheiterte.

