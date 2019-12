FCB-Innenverteidiger Eray Cömert: «Meine Sommerferien buche ich vorerst mal nicht»

Nein. Ich war auch noch nie im Urlaub in den Bergen. Wirklich noch nie. Und in der Schule hatten wir nie obligatorische Skilager, das war immer freiwillig. Ich möchte es jetzt aber auch nicht ausprobieren, erst nach der Karriere. Wenn denn (lacht)!

Ob das im Vertrag steht oder nicht, spielt keine Rolle: Als Profi bin ich selber schlau genug, um zu wissen, was man machen darf und was man lieber sein lassen sollte. Ich bin aber tatsächlich noch nie in meinem Leben Ski gefahren.

Wir haben als Kinder trotzdem Geschenke gekriegt. Und auch wenn wir es nicht so gefeiert haben wie andere, gab es bei uns früher auch einen Weihnachtsbaum und alles Drumherum, weil dieses Feeling hier bei uns so extrem präsent ist im Dezember.

Eray Cömert: Familiär feiern wir es eigentlich nicht, nein. Das ist in der Türkei allgemein so, dass Weihnachten nicht gefeiert wird. Aber ich persönlich finde es dennoch toll, die Atmosphäre und dieses Gefühl, das überall herrscht. Die Leute sind irgendwie besser drauf, überall hat es Lichter, das gibt ein ganz spezielles Feeling. Daher mag ich die Adventszeit und komme auch gerne an den Weihnachtsmarkt.

Ich war ja bereits zuvor zwei Mal für die A-Nati aufgeboten worden und schon das hat mich extrem stolz gemacht. Das alleine ist ein sehr grosser Schritt und ein Zeichen, dass man in Zukunft auf mich setzen könnte. Und ehrlich gesagt: ich hatte die Hoffnung, gegen Gibraltar sogar in der Startelf zu stehen und so mein Debüt zu feiern. Aber es ist alles völlig ok, wie es gekommen ist.

So etwas hatte ich nie im Kopf. Hätte ich für die Türkei spielen wollen, dann hätte ich das auch vorher schon getan. Die Türkei kam schon früher auf mich zu, bot mir einen Platz in der U21 an, aber ich habe nie einen Grund gesehen, dort zu spielen.

Ich habe seit der U15 immer für die Schweiz gespielt, in jeder Alterskategorie, und darum war die Schweizer A-Nati auch immer klar das Ziel. Ich bin hier geboren, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Fast meine ganze Familie und alle meine Freunde sind hier. Ich habe von der Schweiz sehr viel bekommen und bin sehr glücklich, dass ich hier wohnen kann. So kann ich sicher etwas zurückgeben. Klar, zwischendurch gab es die Überlegung, für die Türkei zu spielen, aber ich denke, das ist etwas ganz Normales. Jetzt bin ich einfach froh und stolz, dass ich für die Schweiz mein Debüt habe geben können.

In diesem letzten Halbjahr ist es extremer geworden, das ist so, ja. Und klar, wenn du immer das Gleiche erzählen musst, nervt es mit der Zeit ein wenig, ja. Aber jetzt hat es sich ja geklärt und ich denke, diese Fragen werden auch nicht mehr kommen.

Es ging kaum je einer aus meiner Klasse mit, immer nur zwei, drei Schüler. Wären alle gegangen, wäre es etwas Anderes gewesen. So aber hatte ich keinen Ansporn. Mittlerweile reizt es mich aber, vor allem die Atmosphäre in den Bergen. Als ich zum Beispiel mit dem FCB im Trainingslager in Crans-Montana war, hat mich das Berg-Panorama schon beeindruckt. Das will ich wiedermal erleben.

Wir haben in der Familie spekuliert und uns vorgestellt, wie es wäre, wenn die Schweiz und die Türkei in der gleichen Gruppe landen würden. Und dann passiert es tatsächlich. Wir hatten das Gefühl, als ob es hat sein müssen. Ich habe gleich meinen Bruder und meine Cousins angerufen, um mich mit ihnen auszutauschen. Und wenn ich dabei sein dürfte, wäre das sicher ein speziell schönes Gefühl.

Ehrlichgesagt habe ich es erst nach dem Spiel realisiert. Als ich rein kam, war es, als würde ich für den FCB spielen. Die Einstellung war dieselbe. Die ändert sich nichts, nur, weil es in diesem Fall die A-Nati war. Aber nach dem Spiel wurde mir das richtig bewusst, was ich da gerade erleben durfte.

Ich hatte bereits die Vermutung, dass ich in diesem Spiel zu meinem Debüt kommen würde. Vladimir Petkovic hatte mir im Vornherein aber nichts gesagt. Als es dann nach der Halbzeit bald einmal 3:0 stand und ich einer der Ersten war, der zum Aufwärmen durfte, wusste ich: Okay, heute ist der Tag, an dem ich meine Chance bekommen werde. Dass es dann passierte, macht mich enorm stolz.

Haben Sie sich das legendäre Barrage-Spiel der Schweiz gegen die Türkei 2005, bei dem vor allem die Ausschreitungen in Erinnerungen geblieben sind, angeschaut?

Das Spiel habe ich mir angeschaut, aber ich war damals schon noch ziemlich jung, sodass ich den ganzen Rest gar nicht wirklich mitbekommen habe. Und es hat mich auch nicht wirklich interessiert. Es ging mir hauptsächlich um das Spiel.

Sie haben in diesem Jahr auch erstmals in der Türkei ein Spiel absolviert, das Hinspiel gegen Trabzonspor. Wie war das für Sie?

Das war schon auch etwas Besonderes. Ich wollte auch immer schon ein Spiel in der Türkei schauen, irgendein Derby, habe es aber bislang noch an kein einziges Spiel geschafft. Die Atmosphären in den Stadien, beispielsweise in Istanbul, müssen einmalig sein. Aber die Trabzon-Fans sind dafür bekannt, extrem zu ihrem Verein zu halten. Das hat man dann ja auch gespürt. Das einmal zu erleben, in der Türkei, vor so einer Kulisse, das war speziell. Ich musste nach dem Spiel auch noch zwei, drei Interviews auf Türkisch geben, das war für mich auch eine Premiere und daher etwas ungewohnt (lacht).

Am Donnerstag steht das Rückspiel an, damit der Abschluss der Gruppenphase der Europa League und die Möglichkeit, sich den ersten Platz zu sichern. Wie wichtig ist dieser Gruppensieg?

Wir gehen in jedes Spiel mit dem Ziel, es zu gewinnen. Dies, ob wir in der Gruppe nun Erster oder Zweiter werden können. Klar ist der Gruppensieg unser Ziel und eine Extra-Motivation. Es liegt auch immer noch alles in unserer Hand.

Weiter ist man ja definitiv. Haben Sie einen Wunschgegner für die Sechzehntelfinals?

Einen Wunschgegner zu nennen ist schwer, weil vieles ja noch nicht fest steht. Aber ich wünsche mir einen Gegner, der attraktiv ist, einen guten Fussball spielt und die Leute anzieht, gegen den wir aber gleichzeitig weiter kommen können. Eindhoven war ein perfektes Beispiel dafür. Ich würde gerne gegen ein Team spielen, dass wir noch nicht hatten.