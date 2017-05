Seither hat er 15 Tore geschossen in der Super League und ist drittbester Schütze der Liga. Gestern erzielt er an eben jenem Ort, an dem alles begann, seinen ersten Hattrick. Das gelang im neuen Joggeli noch keinem Stürmer vor ihm – weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo oder Ruud van Nistelrooy.

Ein historisches Künststück. Der letzte Hattrickschütze an selber Stätte, das heisst im alten Joggeli, war ein gewisser Robert Lüthi. Stürmer Legende von Xamax. Es war am 7. Mai 1983 als die Neuenburger den FCB mit 4:0 bezwangen. Dank drei Lüthi-Treffern. Insgesamt gelang es in der Schweizer Meisterschaft vor Sorgic erst fünf Stürmern (inklusive Lüthi) dem FCB drei Tore einzuschenken. Zwei dieser Hattricks kassierte der FCB übrigens auf der Schützenmatte. Darunter auch der letzte Hattrick überhaupt: jener des Luzerners Thomas Wyss beim 7:4-Sieg der Basler im Ausweichstadion.

Einer für den FCB?

Drei Tore gegen den Meister vor eigenem Publikum, es liest sich wie ein Bewerbungsschreiben. Sorgic: «Ich spiele für den FC Thun und mir macht es Spass hier. Ich verschwende keine Gedanken an andere Vereine.»

Natürlich hat Sorgic noch nicht das Format, um nächste Saison für den FCB zu stürmen. Nach den Abgängen von Janko (bestätigt) und Doumbia (sehr wahrscheinlich) braucht der Meister kommende Saison einen Knipser, der seine Tauglichkeit auf internationalem Parkett schon bewiesen hat.

Was sicher ist: Sorgic ist auf gutem Weg, endlich sein Potenzial voll ausschöpfen zu können. Bleibt er gesund, könnte er schon im Sommer weg sein aus Thun. Der ehemalige Nati-Stürmer und heutige Thun-Trainer (bis im Sommer) Mauro Lustrinelli sagt: «Man darf nicht vergessen, Dejan kommt aus der Promotion League. Was er bisher gemacht hat, ist hervorragend.» Und vielleicht irgendwann gut genug für den FC Basel. Er wäre nicht der Erste, der diesen Weg geht.