Bei seinem vorherigen Arbeitgeber Wolfsburg hatte Rodriguez die grosse Mehrheit seiner 22 Tore (in 184 Einsätzen) per Freistoss oder Penalty erzielt. In Milans erstem Europacup-Auftritt nach 1234 Tagen trat der 24-jährige Zürcher in Drobeta Turnu Severin, wo Universitatea das Heimspiel austrug, auf eben diese Weise in Erscheinung. Rodriguez' Freistoss landete ohne weitere Berührung eines Spielers im Netz.

Rodriguez, einer von bislang zehn Zuzügen Milans in der Gesamthöhe von rund 200 Millionen Euro, stand als einer von vier Neuen in der Startaufstellung der seit April aus China gelenkten "Rossoneri".

Europa League. 3. Qualifikationsrunde. Telegramme mit Schweizer Bezug:

Universitatea Craiova (ROU) - Milan 0:1 (0:1). - SR Özkahya (TUR). - Tor: 44. Rodriguez (Freistoss) 0:1. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez.

Utrecht (NED) - Lech Poznan (POL) 0:0. - SR Stavrev (MKD). - Bemerkungen: Lech Poznan ohne Jevtic (verletzt).