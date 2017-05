Nach knapp einer Stunde fiel der Schweizer Internationale wegen eines gegnerischen Checks unglücklich. Er versuchte zunächst weiterzuspielen, musste aber ausgewechselt werden.

Laut türkischen Medien hat sich Derdiyok eine Knochenquetschung in der linken Schulter zugezogen. Wie lange der 28-Jährige ausfällt und ob er am 9. Juni auch das Spiel mit der Schweiz in der WM-Qualifikation gegen die Färöer verpasst, ist noch nicht bekannt.