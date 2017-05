Potenzielle Kontrahenten der gemeinsamen Bewerbung der USA, Kanada und Mexiko haben drei Monate Zeit für eine Kandidatur. Verbände aus Europa und Asien sind als Gastgeber wegen der WM 2018 in Russland und 2022 in Katar ausgeschlossen.

Allerdings ist derzeit kein weiterer Kandidat für die von 32 auf 48 Teams ausgeweitete Weltmeisterschaft in Sicht, zuletzt war eine mögliche Kandidatur mit Beteiligung von Marokko im Gespräch. Die WM in neun Jahren soll anlässlich des FIFA-Kongresses 2018 in Moskau vergeben werden.

Das Trio aus den USA, Kanada und Mexiko wollte eigentlich, dass das Bewerbungsverfahren in der bahrainischen Hauptstadt noch weiter beschleunigt wird. So wollten die drei schon in Bahrain den Zuschlag erhalten, so dass sie nur noch zu einem späteren Zeitpunkt die Erfüllung von technischen Voraussetzungen hätten nachweisen müssen. Nun kann allerdings noch ein anderer Anwärter binnen drei Monaten sein Interesse bekunden.