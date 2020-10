England nach Heimsieg gegen Belgien Leader

Nach je einem verwandelten Foulpenalty - der gegen Belgien verhängte war sehr fragwürdig - hiess es im Wembley in der Pause 1:1. Das Siegestor erzielte nach 65 Minuten der junge Offensivspieler Mason Mount von Chelsea. Sein Schuss wurde von Belgiens Innenverteidiger so abgefälscht, dass sich Goalie Simon Mignolet von einer unhaltbaren Bogenlampe bezwingen lassen musste. Wenig später verpasste Yannick Carrasco mit einem knappen Fehlschuss den Ausgleich, der gerecht gewesen wäre.

In der Gruppe 3 siegte Kroatien vier Tage nach dem 2:1 im Testspiel in der Schweiz gegen Schweden mit dem gleichen Ergebnis. Andrej Kramaric erzielte nach einem Konter nach 84 Minuten das Siegestor. Für die Kroaten war es nach zwei Niederlagen der erste Sieg in der Gruppe, die bis hierhin von Frankreich und Portugal dominiert wird.

Die Niederlande erreichte in der Gruppe 1 auswärts gegen Bosnien-Herzegowina trotz eines deutlichen Plus an guten Chancen nur ein 0:0.

Telegramme

Gruppe 1:

Bosnien-Herzegowina - Niederlande 0:0. - Zenica. - SR Karassew (RUS).

Gruppe 2:

England - Belgien 2:1 (1:1). - Wembley/London. - SR Stieler (GER). - Tore: 16. Lukaku (Foulpenalty) 0:1. 39. Rashford (Foulpenalty) 1:1. 64. Mount 2:1.

Gruppe 3:

Kroatien - Schweden 2:1 (1:0). - Zagreb. - SR Beaton (SCO). - Tore: 32. Vlasic 1:0. 66. Berg 1:1. 84. Kramaric 2:1.