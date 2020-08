Eleke spielte zwei Jahre für Luzern. Vor allem in seiner ersten Saison für die Zentralschweizer überzeugte der 24-Jährige. In 32 Meisterschaftsspielen erzielte er 13 Tore. In der abgelaufenen Spielzeit konnte er diese Quote mit vier Toren in 26 Partien nicht mehr halten.

Nun hofft Eleke, beim Aufsteiger in die höchste belgische Liga an seine letztjährigen Leistungen wieder heranzukommen.