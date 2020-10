Einzige Super-League-Partie ohne Zuschauer

Trister geht kaum. Die einzige Partie vom Sonntag findet in Bern ganz ohne Publikum statt. Nachdem die Berner Kantonsregierung am letzten Sonntag eine Obergrenze von 1000 Zuschauern festgelegt hatte, verschärfte sie ihre Massnahmen im Kampf gegen Corona am Freitag weiter.

Die Luzerner haben sich in den ersten vier Runden torgefährlicher als der Meister und Cupsieger aus Bern gezeigt. Aber das Ummünzen der Tore in Zählbares beherrschen die Young Boys offenbar viel besser. Sie machten aus drei Toren acht Punkte, die Innerschweizer aus sieben Toren nur zwei Punkte. Effizient waren die Berner auch in den Heimspielen der letzten Saison gegen Luzern. Zwei Tore reichten der Mannschaft von Gerardo Seoane für zwei Siege aus.

Übersicht zum Spiel vom Sonntag:

Young Boys - Luzern (2:2, 1:0, 0:2, 1:0). - Sonntag, 16.00 Uhr. - SR Schärer. - Absenzen: Sierro (gesperrt), Lauper, Martins, Petignat (verletzt); Schwegler, Burch, Binous und Schürpf (verletzt). - Fraglich: -; Alabi, Grether.