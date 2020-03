Ein Sportrechtler spielt den Fall durch: Darum hätte der FCB gegen den kantonalen Entscheid vorgehen sollen

Die Entscheidung des Kantons Basel-Stadt, dem FCB keine Bewilligung für das Heimspiel gegen Frankfurt vom 19.3. zu geben, hat einen Rattenschwanz an Folgeproblemen ausgelöst. Kann das Spiel an einem anderen Ort durchgeführt werden? Kann das Spiel nachgeholt werden? Und vor allem, was passiert, wenn der FCB keine Alternativ-Lösung präsentieren kann? Bislang gibt es diese noch nicht. Die Zeit drängt, denn am Donnerstag findet bereits das Hinspiel in Frankfurt statt.

Der Sportrechtler Martin Kaiser vertritt die Auffassung, dass der FCB keine Angst vor einer 0:3-Forfait-Niederlage im Rückspiel haben muss. Er sagt: «Das Problem liegt ausserhalb des Einflussbereichs der FCB. Er ist der Situation komplett ausgeliefert und es liegt in keiner Weise irgend ein Verschulden des Klubs vor.» Kaiser ist der Meinung, dass hier ein sogenannter unvorhergesehener Fall gemäss Artikel 80 des Uefa-Reglements vorliegt.

Dort heisst es: «Bei Fällen höherer Gewalt entscheidet der Uefa Dringlichkeitsausschuss.» Dieser hat beispielsweise auch vergangene Saison entschieden, dass Arsenal gegen Worskla Poltawa in Kiew und nicht im zum Kriegsgebiet der Ukraine erklärten Poltawa stattfinden kann. Wie er in dieser Situation entscheidet, ist völlig offen. Dass aktuell wegen dem Corona-Virus jeden Tag neue Weisungen und Verbote erlassen werden, macht die Situation nicht einfacher. Dem FCB kommt wohl zu Gute, dass die Uefa mit Sitz in Nyon selber dem Schweizer Recht unterstellt ist. «Das Verständnis für den Entscheid des Kantons Basel-Stadt gemäss Vorgaben des Bundes sollte eigentlich vorhanden sein. Sanktionen der Uefa gegen den FCB wären eine Überraschung», sagt Kaiser.