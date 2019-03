Während Basel bei frühlingshaftem Wetter im Tessin besser in die Partie fand, nach sieben Minuten und dem elften Saisontreffer von Albian Ajeti in Führung lag und in der 50. Minute einen Lattenkopfball von Ricky van Wolfswinkel zu beklagen hatte, musste das Team von Marcel Koller am Ende froh sein, dass die Serie der Ungeschlagenheit von nun acht Spielen eine Fortsetzung fand.

In der Schlussphase riskierte der Gastgeber mehr und kam dank der Hereinnahme von Armando Sadiku auch zu einigen guten Abschlüssen. Das Szenario der ersten Halbzeit wiederholte sich allerdings nicht, als der Gastgeber kurz vor Abpfiff durch Jonathan Sabbatini zum 1:1 getroffen hatte.

Mit dem Remis konnten am Ende beide leben. Basel wahrte am Tag vor Beginn der Fasnacht seinen Vorsprung auf das drittklassierte Thun, der Rückstand auf der enteilte Leader Young Boys beträgt vor dem Duell der beiden Top-Teams in einer Woche im St.-Jakob-Park 21 Punkte. Lugano baute seinen Vorsprung auf den Tabellenletzten Grasshoppers auf neun Punkte aus, Neuchâtel Xamax liegt fünf Punkte hinter den Tessinern zurück.

Lugano - Basel 1:1 (1:1)

4188 Zuschauer. - SR San. - Tore: 7. Ajeti (Widmer) 0:1. 44. Sabbatini (Crnigoj) 1:1.

Lugano: Baumann; Yao (55. Bottani), Sulmoni, Daprelà; Lavanchy; Sabbatini, Piccinocchi, Vecsei (74. Sadiku), Crnigoj; Carlinhos, Gerndt.

Basel: Omlin; Widmer, Kaiser, Suchy, Petretta; Stocker (66. Zhegrova), Zuffi, Xhaka, Okafor (46. Campo); Van Wolfswinkel, Ajeti.

Bemerkungen: Lugano ohne Macek (verletzt), Covilo, Kecskes, Maric, Mihajlovic (alle gesperrt), Basel ohne Balanta, Frei (beide gesperrt), Bua, Kuzmanovic, Zambrano (alle verletzt). 49. Kopfball von Van Wolfswinkel an die Latte. Verwarnungen: 52. Stocker (Foul). 77. Crnigoj (Foul). 86. Petretta (Foul).