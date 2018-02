Während draussen eine garstig kalte Bise durchs Stadion pfeift, sitzt Guillaume Hoarau im Bauch des Stade de Suisse und nimmt sich Zeit, um über sich und sein Leben zu sprechen. «Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich erwache am Morgen im Bewusstsein, wie gut es mir geht und wie schön das Leben ist», sagt der YB-Stürmer.

Am nächsten Montag wird er 34 Jahre alt. Für ihn ist das aber noch lange kein Grund, an den Abschied vom Spitzenfussball zu denken. Im Gegenteil. «Ich liebe meinen Beruf je länger desto mehr und freue mich auf jedes Spiel», sagt der Franzose. «Ich weiss, dass in zwei Jahren vielleicht alles vorbei ist und geniesse deshalb jeden Augenblick, den ich auf dem Platz verbringen kann. Am liebsten würde ich spielen, bis ich vierzig bin.»

Mit YB Geschichte schreiben

Seine tiefe Zufriedenheit hängt natürlich auch damit zusammen, dass er mit seinen Young Boys gerade die beste Zeit erlebt, seit er vor dreieinhalb Jahren aus Bordeaux in die Schweiz gekommen ist. «Ich verspüre eine grosse Lust, mit YB Geschichte zu schreiben und Bern wieder einmal einen Titel zu bescheren. Es ist schön, dass wir in der Super League im Vorsprung liegen und auch im Cup gute Chancen haben. Doch es wäre dumm, sollten wir uns schon nahe am Ziel wähnen», sagt Hoarau. «Gerade wir, die in den vergangenen Jahren nicht konstant genug waren, dürfen jetzt nicht genügsam werden.»