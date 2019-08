Matos war bereits in der letzten Saison ausgeliehen. Für den in die Serie A aufgestiegenen Zweitligisten Hellas Verona verbuchte variabel einsetzbare Stürmer in 31 Pflichtspielen vier Tore und fünf Vorlagen.

Luzern ist der Saisonstart missglückt. Mit vier Punkten und bloss drei erzielten Treffern liegt die Mannschaft von Trainer Thomas Häberli in der Super League nach fünf Runden auf dem vorletzten Platz.