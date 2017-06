Der Schweizer Internationale traf in der 67. Minute nach einem schönen Doppelpass mit dem Argentinier Ignacio Piatti zum 1:0-Heimsieg gegen die New York Red Bulls.

Am Dienstag war der von Bologna gekommene Zürcher schon im kanadischen Cup erfolgreich gewesen. Gegen New York bestritt Dzemaili seinen vierten Match für Montreal, das nach zwölf Runden in der Eastern Conference den vorletzten Platz belegt.