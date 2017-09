Dwamena könnte sein Comeback am Samstag in den 1/16-Finals im Schweizer Cup in Bassersdorf geben. Ende August war der Transfer des Stürmers vom FCZ zu Brighton & Hove Albion gescheitert, weil der Premier-League-Aufsteiger bei den medizinischen Tests von Dwamena einen Zufallsbefund am Herz festgestellt hatte.