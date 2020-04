Drei Monate Hausarrest für Prijovic

Prijovic verstiess gegen die behördlichen Anordnungen wegen der Coronavirus-Pandemie in Belgrad, berichteten serbische Medien.

Der 29-jährige Serbe Prijovic, der in der Ostschweiz aufgewachsen ist und derzeit bei Al Ittihad in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, wurde am Freitag verhaftet, nachdem er sich mit 19 anderen Menschen entgegen der Bestimmungen in einem Hotel getroffen hatte.

Vor wenigen Wochen hatte sich schon Prijovics Nationalmannschaftskollege Luka Jovic von Real Madrid um das Ausgangsverbot foutiert.