Dass der FC Barcelona nach der Pause überhaupt noch die Möglichkeit besessen hatte, Inter Mailand die erste Niederlage der Saison zuzufügen, war einzig Goalie Marc-André ter Stegen zu verdanken. Der 27-jährige Deutsche, der bereits in der 3. Minute von Lautaro Martinez bezwungen worden war, zeichnete sich im Camp Nou bis zur Pause mit mehreren starken Paraden aus. Als einziger Spieler im Kader von Ernesto Valverde kam ter Stegen vor der Pause auf Betriebstemperatur.

Erst die Einwechslung von Arturo Vidal in der 53. Minute brachte Leben und den Siegeswillen in die Reihen des Heimteams. Eine Doublette von Luis Suarez (58./84.) korrigierte aus Sicht der Katalanen den Komplettausfall der ersten Halbzeit. Die drei Punkte sind vor allem für Trainer Valverde Gold wert. Zuletzt war der 55-Jährige immer wieder Ziel von Kritik gewesen, eine Heimniederlage in der schwierigen Gruppe F wäre für den Trainer darum nur schwer zu überstehen gewesen.

Kurz durchatmen darf auch Lucien Favre bei Borussia Dortmund. Zwar vermochte die Equipe des 61-jährigen Waadtländers beim 2:0-Auswärtssieg als Gast bei Slavia Prag ebenfalls nicht zu überzeugen, immerhin aber die Resultatflaute der vergangenen Wochen zu stoppen. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg - darunter das 0:0 in der ersten Runde der Champions League gegen Barcelona - kehrte der BVB dank Aussenverteidiger Achraf Hakimi auf die Gewinnerspur zurück. Der 20-jährige Marokkaner sprang als Doppeltorschütze (35./89.) für seine wenig effizienten Teamkollegen in der BVB-Offensive in die Bresche.

Seine ersten beiden Treffer in der Champions League erzielte Hakimi jeweils nach schnell vorgetragenen Gegenstössen der Borussia. Vor und zwischen den beiden Toren von Hakimi war der BVB allerdings mehrfach auf die Dienste von Goalie Roman Bürki angewiesen. So rettete der 28-jährige Schweizer nach 20 und 52 Minuten jeweils gegen einen alleine auf ihn zulaufenden Slavia-Angreifer.

Immerhin brachte die Borussia, bei der neben Bürki im Goal mit Innenverteidiger Manuel Akanji ein zweiter Schweizer im Einsatz stand, die Führung diesmal über die Zeit. Zuletzt hatte Favres Team in der Bundesliga gegen Bremen und die Eintracht Frankfurt nach Führungen jeweils noch remisiert. Favre werden die Verbesserungsvorschläge vorerst nicht ausgehen.

Liverpool vom 3:1 zum 3:3 zum 4:3

Jürgen Klopp durchlebte als Trainer von Liverpool einen wechselhaften Abend. Gegen Salzburg hatten die in der Premier League noch ungeschlagenen Reds die Partie mit dem 3:0 nach 36 Minuten vermeintlich entschieden, um die Gäste doch nochmals zurückkommen zu lassen. Nach einer Stunde und nur drei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der norwegische Youngster Erling Braut Haland zur Überraschung aller das 3:3 für Salzburg. Das historische Comeback des österreichischen Serienmeisters hatte allerdings nur neun Minuten Bestand. Mohamed Salah (36./69.) sorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung zu Gunsten des Heimteams, bei dem Xherdan Shaqiri aufgrund einer Verletzung nicht im Aufgebot figurierte.

Gruppe E:

Genk - Napoli 0:0.

24'000 Zuschauer. - SR Kovacs (ROU).

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (33. Malcuit); Allan, Ruiz, Elmas (58. Mertens); Callejon, Milik (72. Llorente), Lozano.

Liverpool - Salzburg 4:3 (3:1)

SR Ekberg (SWE). - Tore: 9. Mané 1:0. 25. Robertson 2:0. 36. Salah 3:0. 39. Hwang 3:1. 56. Minamino 3:2. 61. Haland 3:3. 69. Salah 4:3.

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold; Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson (62. Milner), Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri, Alisson und Matip (alle verletzt).

Rangliste: 1. Napoli 2/4 (2:0). 2. Liverpool 2/3 (4:5). 3. Salzburg 2/3 (9:6). 4. Genk 2/1 (2:6).

Gruppe F:

Slavia Prag - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

19'370 Zuschauer. - SR Kuipers (NED). - Tore: 35. Hakimi 0:1. 89. Hakimi 0:2.

Borussia Dortmund: Bürki; Hakimi (90. Zagadou), Akanji, Hummels, Piszczek; Witsel, Delaney; Sancho (74. Hazard), Brandt (92. Götze), Guerreiro; Reus.

Bemerkungen: Dortmund ohne Alcacer, Schulz (beide verletzt) und Hitz (Ersatz).

Barcelona - Inter Mailand 2:1 (0:1)

SR Skomina (SVN). - Tore: 3. Martinez 0:1. 58. Suarez 1:1. 85. Suarez 2:1.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto; Piqué, Lenglet, Semedo; De Jong; Sergio Busquets (53. Vidal), Arthur; Messi, Suarez, Griezmann (66. Dembélé).

Inter Mailand: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Brozovic; Candreva (71. D'Ambrosini), Barella, Sensi (79. Politano), Asamoah; Martinez, Sanchez (66. Gagliardini).

Bemerkungen: Barcelona ohne Jordi Alba, Umtiti, Fati (alle verletzt).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 2/4 (2:0). 2. FC Barcelona 2/4 (2:1). 3. Slavia Prag 2/1 (1:3). 4. Inter Mailand 2/1 (2:3).

Gruppe G:

RB Leipzig - Lyon 0:2 (0:1). - 42'194 Zuschauer. - SR Lahoz (ESP). - Tore: 11. Depay 0:1. 65. Terrier 0:2. - Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Zenit St. Petersburg - Benfica Lissabon 3:1 (1:0). 51'683 Zuschauer. - SR Cerro Grande (ESP). - Tore: 22. Dsjuba 1:0. 70. Dias (Eigentor) 2:0. 78. Azmoun 3:0. 85. De Tomas 3:1. - Bemerkung: Benfica mit Seferovic (bis 82.)

Rangliste: 1. Zenit St. Petersburg 2/4 (4:2). 2. Lyon 2/4 (3:1). 3. RB Leipzig 2/3 (2:3). 4. Benfica Lissabon 2/0 (2:5).

Gruppe H:

Valencia - Ajax Amsterdam 0:3 (0:2). - SR Orsato (ITA). - Tore: 8. Ziyech 0:1. 34. Promes 0:2. 67. Van de Beek 0:3. - Bemerkungen: 25. Parejo (Valencia) verschiesst Penalty. 43. Lattenschuss Ziyech (Ajax Amsterdam).

Lille - Chelsea 1:2 (1:1)

SR Klubakow (BLR). - Tore: 22. Abraham 0:1. 33. Osimhen 1:1. 78. Willian 1:2.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Alonso; Jorginho; Willian (84. Pedro), James (67. Hudson-Odoi), Kanté, Mount (87. Kovacic); Abraham.

Bemerkung: 45. Pfostenschuss Jorginho.

Rangliste: 1. Ajax Amsterdam 2/6 (6:0). 2. Valencia 2/3 (1:3). 3. Chelsea 2/3 (2:2). 4. Lille 2/0 (1:5).