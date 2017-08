Der 67-fache Schweizer Nationalverteidiger, dessen Kontrakt beim Hamburger SV im Juni ausgelaufen und nicht verlängert worden ist, unterschrieb beim Fünften der Süper Lig der Vorsaison einen Zweijahresvertrag.

Sein künftiger Klub machte den Wechsel am Montag auf seinen sozialen Kanälen publik.

Französischen Medienberichten zufolge war sich Djourou vor einem Monat mit dem Ligue-1-Klub Montpellier einig. Der Transfer des 30-jährigen Romands in den Süden Frankreichs hatte sich aber zerschlagen.

Zuletzt spielte Djourou für den Hamburger SV. Dort lief sein Kontrakt nach drei Jahren per Ende Juni aus. In den letzten Wochen der vergangenen Bundesliga-Saison war Djourou in Ungnade gefallen, woraufhin der einstige Captain nicht einmal mehr zum Kader der Hamburger gehörte.