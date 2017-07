An seinem womöglich "härtesten Tag" wählte Cristiano Ronaldo den abgeschirmten Hintereingang durch die Garage des Gerichtsgebäudes in Pozuelo de Alarcon. Nur die Richterin Monica Gomez Ferrer bekam den millionenschweren Star für eineinhalb Stunden zu Gesicht - dies für eine Anhörung. Mehr als 200 Journalisten aus aller Welt mussten sich danach mit wenigen Worten eines Sprechers begnügen. "Alles ist in Ordnung, Cristiano ist schon auf dem Weg nach Hause", lautete die Botschaft.

Schnell war seitens der vergeblich wartenden Medien von einer "Schande" und einem "Ablenkungsmanöver" die Rede, nachdem der Sprecher von Ronaldos Manager Jorge Mendes, Iñaki Torres, schnell entschwunden war.

Für Cristiano Ronaldo geht um den Vorwurf der Steuerhinterziehung in Höhe von 14,7 Millionen Euro. Nach dem Termin hat die Untersuchungsrichterin Gomez Ferrer, die in Justizkreisen als hart gilt, bis zu 18 Monate Zeit, um über die Eröffnung eines Prozesses gegen den 32 Jahre alten Champions-League-Sieger und Europameister zu entscheiden. Bei einer Verurteilung droht CR7 eine mehrjährige Haftstrafe.

Viele Fussballstars und auch andere Persönlichkeiten wie etwa die weltberühmte Opernsängerin Montserrat Caballé mussten in Spanien bereits wegen Steuerbetrugs auf die Anklagebank. Berühmtestes Ziel der Fahnder war Ronaldos sportlicher Erzrivale Lionel Messi. Der Profi des FC Barcelona wurde wegen Steuerhinterziehung von 4,1 Millionen Euro zu 21 Monaten Haft verurteilt. Bei Strafen von bis zu zwei Jahren müssen nicht vorbestrafte Angeklagte in Spanien jedoch in der Regel nicht ins Gefängnis.