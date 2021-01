Diese Zahlen zeigen, wer beim FCB unersetzlich ist

Neues Jahr, alte Probleme. Die Vorbereitung beim FC Basel läuft wieder nicht wie erwünscht. Neben dem Langzeitverletzten Jorge und Taulant Xhaka, der durch die notwendige OP in dieser Saison ebenfalls nicht mehr spielen wird, plagen sich aktuell fünf weitere Stammkräfte mit Wehwehchen herum. «Wir wollen nicht jammern», sagt Ciriaco Sforza. Doch auch er würde natürlich lieber mit dem kompletten Kader trainieren. Eine Spielidee war beim FCB bisher kaum zu sehen. Das soll sich ändern, aber es ist kein leichtes Unterfangen, wenn im Training immer wieder mehrere Spieler fehlen.

Immerhin eröffnet der Ausfall der Stammkräfte anderen Spielern Möglichkeiten. Auch die eigentlich aussortierten Samuele Campo, der jüngst mit dem FC Luzern in Verbindung gebracht wurde, und Aldo Kalulu kamen in den Testspielen zum Einsatz. Für sie ist der Weg in die Stammelf lang. Andere haben da bessere Chancen. In Teil II unserer Analyse blicken wir auf die Offensive.

Der Sturm:

Ricky van Wolfswinkel und Arthur Cabral kommen in etwa gleich oft zu einer Torchance. Stammstürmer Cabral verwandelt 50 Prozent davon. Back-up van Wolfswinkel steht noch ohne Saisontor da. Umso wichtiger für den Holländer, der nach seinem Aneurysma-Eingriff nicht mehr so richtig in die Spur fand, dass er im Test gegen Aarau zweimal traf. Doch auch dort vergab er zunächst eine Riesengelegenheit.

Auch Cabral war die Spielfreude nach der kurzen Pause in der Testspielen anzusehen. Reihenweise vernaschte er gegen Aarau seine Gegenspieler. Der Brasilianer ist die klare Nummer 1 im Sturm, weil er neben seiner besseren Torquote auch viel schwieriger vom Ball zu trennen ist. Cabrals Formbaisse vor Weihnachten hatte wohl auch damit zu tun, dass er von seinen Mitspielern nicht genügend in Szene gesetzt wurde. Das muss der FCB verbessern. Dann gibt es noch mehr Cabral-Tore.