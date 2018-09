«YB hat einen Chabis zusammengekauft!» Knapp fünf Jahre sind vergangen seit unserem letzten Gespräch mit Martin Weber. Niedergeschlagen ist die YB-Legende damals im Stadionrestaurant «Eleven» gesessen und hat gehadert: «Ich begreife die Welt nicht mehr.» Ein paar Tage zuvor hatte Gelb-Schwarz das Cupspiel beim drittklassigen FC Le Mont 1:4 verloren und Weber sagte: «YB ist ein Flickwerk.»

Tempi passati. Am Freitagmorgen, am Tag nach der Champions-League-Auslosung, schwärmt Weber: «Ein Traumlos! Es passt zur Situation. YB hat einen Flow. Das Glück fliegt ihm nur so zu.» Nicht, dass Weber denkt, die Berner hätten gegen Juventus, Manchester United und Valencia gute Achtelfinal-Chancen, aber die hochkarätigen Gegner werden in Bern für unvergessliche Fussballfeste sorgen.

Das sieht auch einer von Webers «Nach-Nachfolgern» so. Captain Steve von Bergen, wie einst «Tinu» ein unzimperlicher Innenverteidiger, sagt: «Diese Gruppe wird uns alles abverlangen. Aber wir werden uns nicht verstecken.»

«Auch Real kochte nur mit Wasser»

Bevor YB am 19. September das grosse Manchester United zum ersten Champions-League-Spiel in seiner Geschichte empfängt, sollte von Bergen mal bei Weber nachfragen, wie man einen Gegner dieses Kalibers schlägt. Der 60-Jährige war nämlich vor 32 Jahren dabei, als YB im Europacup der Meister die Königlichen von Real Madrid empfing und vor 32 000 entzückten Zuschauern im Wankdorf durch ein Kopftor von Urs Bamert 1:0 bezwang.