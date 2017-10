Immerhin: Das letzte Wochenende lieferte Anzeichen zur leisen Hoffnung. Seferovic traf erstmals seit dem 12. September wieder. Kommt er noch rechtzeitig für das Duell mit Nordirland wieder in Schwung? Der Weg mit ihm ist alternativlos. Breel Embolo muss sich auf Schalke weiter gedulden. Eben erst wurde er wegen ungenügenden Trainingsleistungen nicht aufgeboten.

Fragezeichen #2 – Mehmedi

Auch er legte in Leverkusen einen ansprechenden Saisonstart hin, galt als Gewinner der Vorbereitung, traf zum Auftakt gleich gegen Bayern München (was nichts an der 1:3-Niederlage änderte). Doch die Spielminuten haben sich schnell reduziert.