«Die Schweizer möchten den Ball haben und spielen, das gefällt mir. Sie haben eine klare Ordnung, auch gegen vorne. Und sie verfügen über schnelle Spieler. Ich denke, sie werden sich gut präsentieren auf der russischen Bühne.»

Es fehlt noch einiges

Thiago traut der Schweiz an der WM also eine gute Rolle zu. Natürlich, vielleicht ist da auch ein bisschen Respekt für den Gast dabei. Aber ein wenig Eindruck hat die Schweizer Stabilität auch dem Bayern-Star gemacht. Schliesslich erinnerten die letzten Gäste – Argentinien – nach einer 1:6-Packung eher an elf aufgespiesste Toreros als an Widerstand leistende Opponenten.

Was aber halten die Schweizer selbst von diesem 1:1 gegen Spanien im ersten WM-Testspiel? Soll das Resultat mehr zählen? Oder der Fokus doch eher auf dem Auftritt als ganzem liegen? Einem Auftritt, der auch zeigte, dass der Schweiz schon noch einiges fehlt, um im spielerischen Bereich mit Topteams mitzuhalten – gerade in der Offensive.

Der Tenor: Selbstkritisch

Die Spieler bewerteten ihre Leistung durchaus kritisch. Jeder, der im Anschluss an die Partie seine Überlegungen kundtat, erkannte Verbesserungspotenzial. Das ist gewiss nicht die schlechteste Herangehensweise.