Raphael Wicky (40) ist ein properer Mann. Da stimmt irgendwie alles. Erst mal sieht er gut aus. Aber nicht zu gut, was ihn unerreichbar erscheinen liesse. Er spricht gut, aber nicht zu gut, um abgehoben zu wirken. Er gibt sich selbstbewusst, aber nicht so sehr, dass er arrogant rüberkommt. Und als Spieler war er immer wichtig für die Mannschaft, aber nicht so sehr, dass er im Mittelpunkt gestanden wäre. Man könnte auch sagen: Raphael Wicky ist der personifizierte gut helvetische Kompromiss.

Trainer aus den eigenen Reihen

Aber Wicky, unser aller Liebling, weil er partout nie abheben wollte, hat ernsthafte Probleme. Was wurde der FC Basel für seinen Mut gelobt, auf einen Trainer aus den eigenen Reihen zu setzen. Schliesslich sieht man am Beispiel von Hoffenheims Julian Nagelsmann (30), welch wunderbare Geschichte ein eigener, junger und unverbrauchter Trainer schreiben kann. Und man erwartete, dass Wicky nach dem schemenhaften Fussball à la Urs Fischer den FCB in eine Spektakelmaschine verwandelt. Quasi Feuerwerk in der Endlosschlaufe. Aber Wicky ist in Rücklage. Drei Niederlagen nach nur acht Partien ist eine mehr als in der gesamten letzten Meisterschaft.

Wicky hat also Probleme in seinem neuen Job. Aber die Probleme beim FC Basel hören nicht beim Trainer auf. Auch wenn die Personalie Wicky und die angestrebte Verjüngungs- und Identifikationskur der Mannschaft auf eine mutige Strategie schliessen lässt, ist eher das Gegenteil der Fall. Mutig ist der neue FCB nur in einem Punkt: Er hat den Mut, auf Risiken zu verzichten. Man könnte auch sagen: Der FCB zieht den sicheren Querpass dem riskanten Steilpass vor.