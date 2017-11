2. 2011/12: FCB – Manchester United 2:1

Letzter Spieltag der Gruppenphase, Basel liegt einen Punkt hinter Manchester United und weiss: Ein Sieg und man steht erstmals im Champions-League-Achtelfinal. Marco Streller bringt den FCB in der 9. Minute 1:0 gegen die etwas formschwachen «Manucians» in Führung, Alex Frei erhöht per Kopf in der 84. auf 2:0. Weil Phil Jones in der 89. Minute verkürzt, wird nochmals gezittert. Aber am Ende kegeln die Schweizer Alex Fergussons Star-Truppe sensationell aus dem Wettbewerb. Dabei stand das Team in den vier Jahren zuvor dreimal im Endspiel.