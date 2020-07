Die Chancen von Aufsteiger Norwich sinken

Den entscheidenden Treffer im Duell zweier Abstiegskandidaten erzielte Leandro Trossard für die Gäste nach 25 Minuten. Norwich City, bei dem Klose durchspielte und Drmic nach einer guten Stunde ausgewechselt wurde, hatte seine beste Phase ganz zum Ende des Spiels. In der letzten Minute der Nachspielzeit landete ein Kopfball des eingewechselten Adam Idah am Pfosten.

Die Chancen auf den Klassenerhalt stehen in Norwich nach der vierten Meisterschafts-Niederlage in Folge schlecht. Sieben Punkte müsste der Klub mit den beiden Schweizern in den letzten fünf Runden gutmachen, um in der Premier League zu bleiben.

Telegramm und Rangliste:

Norwich City - Brighton & Hove Albion 0:1 (0:1) - Tor: 25. Trossard 0:1. - Bemerkungen: Norwich City mit Drmic (bis 67.) und Klose. 95. Pfostenkopfball Idah (Norwich City).

Rangliste: 1. Liverpool 32/86 (70:25). 2. Manchester City 32/66 (81:33). 3. Leicester City 32/55 (60:31). 4. Chelsea 32/54 (57:44). 5. Manchester United 32/52 (51:31). 6. Wolverhampton 32/52 (45:34). 7. Sheffield United 32/47 (33:32). 8. Arsenal 32/46 (47:41). 9. Tottenham Hotspur 32/45 (51:44). 10. Burnley 32/45 (36:45). 11. Everton 32/44 (40:47). 12. Crystal Palace 32/42 (28:37). 13. Newcastle United 32/42 (33:43). 14. Southampton 32/40 (41:55). 15. Brighton & Hove Albion 33/36 (35:44). 16. West Ham United 32/30 (38:56). 17. Watford 32/28 (29:49). 18. Aston Villa 32/27 (36:60). 19. Bournemouth 32/27 (30:54). 20. Norwich City 33/21 (25:61).