Unvergessen, der Meistertitel 1972. Der FCB besiegt in der Finalissima den FC Zürich 4:0. Fast 50'000 Zuschauer verwandeln das Joggeli in eine Sardinenbüchse. Aus Sicherheitsgründen muss ich als 8-Jähriger zu Hause bleiben. Ein Entscheid mit Wirkung bis heute: von da an leide ich an Verlustangst, wenn ich ein Spiel im Stadion verpasse.

Und Rot-Blau bestätigt immer wieder, warum diese Angst berechtigt ist. Dabei sein, ist ein Muss: etwa bei der historischen Wende gegen den FC Brügge im Achtelfinal des Europapokal der Landesmeister 1973. Nach der 1:2-Niederlage im Auswärtsspiel schlägt der FCB mit einem grossartigen 6:4 zurück. Ein gewisser Ottmar Hitzfeld trägt drei Tore zum Schützenfest bei. Beim letzten kurz vor Schluss brechen alle Dämme. Zum ersten Mal falle ich wildfremden Menschen um den Hals. Wer das hier nochmals lesen muss, versteht, dass das Zuhören von FCB-Anekdoten eben auch zur Aufgabe eines FCB-Präsidenten gehört.

Und als Präsident bin ich viele Jahre später dabei, wenn "mein" FCB nun seinen zweiten Stern erhält. Der Zauber des Fussballs besteht auch in seiner Symbolik. So ist dieses Ereignis ein Meilenstein in der fast 125-jährigen Geschichte des Clubs. Die Bedeutung geht weit über einen „normalen“ Meistertitel hinaus. Der zweite Stern gehört vielen Generationen von Spielern, Fans und Exponenten. Deshalb möchten wir ihn zusammen mit der ganzen Stadt feiern. Es soll nicht nur der "aktuelle FCB" im Zentrum stehen, sondern frühere Titelsammler und andere prägende Figuren in der Geschichte unseres Vereins.

Wir wollen am 3. Juni die Bedeutung des FC Basel für unsere Stadt und Region spür- und sichtbar machen. Nicht in einem ausverkauften Stadion, sondern in den Strassen der Stadt. Denn diese Bedeutung ist ebenso grossartig wie wichtig. Wenn man als FCB-ler diese Stadt lebt, eben bildlich in der 'Freien Strasse' einkaufen geht, dann ist Rot-Blau allgegenwärtig. Zum Beispiel dann, wenn ein Unternehmer sagt: „Bernhard, weisst du eigentlich, dass die Stimmung am Montag in meinem Unternehmen massiv davon abhängt, ob der FCB gewinnt oder nicht?“ Oder wenn man die bedingungslose Liebe spürt beim Besuch einer Werkstätte für beeinträchtigte Menschen. Solche Erlebnisse lernen Demut vor der Aufgabe, die rot-blauen Farben auf oder neben dem Feld tragen zu dürfen.