Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen China setzte sich die Equipe von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg in Valenciennes auch gegen Spanien mit 1:0 durch. Ein Abstauber-Tor von Sara Däbritz kurz vor der Pause sorgte im Topduell der Gruppe B für die Entscheidung.

Restlos überzeugen konnten die deutschen Fussballerinnen aber auch bei ihrem zweiten WM-Auftritt nicht. Sie mussten bis zum Schluss zittern und brachten den Sieg letztlich auch wegen der Abschlussschwäche der Spanierinnen ins Ziel.

Damit steht der Achtelfinal-Einzug des zweifachen Weltmeisters praktisch fest. Im letzten Gruppenspiel am Montag gegen den WM-Neuling Südafrika reicht Deutschland ein Punkt zum Gruppensieg.

Frankreich schiesst 3 Tore und siegt 2:1

In der Gruppe A setzte sich im Duell zweier Sieger der ersten Runde Gastgeber Frankreich gegen Norwegen mit 2:1 durch. Die überlegenen Französinnen gingen in Nizza nur wenige Sekunden nach der Pause durch Valerie Gauvin 1:0 in Führung, mussten in der 54. Minute durch ein Eigentor von Wendie Renard jedoch den Ausgleich hinnehmen.

Das siegbringende Tor gelang Eugénie Le Sommer gut 20 Minuten vor Schluss vom Elfmeterpunkt aus. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hatte erst nach Konsultation der Videobilder auf Foul und damit auf Penalty für Frankreich entschieden.

Im zweiten Spiel der Gruppe A siegte Afrika-Meister Nigeria gegen Südkorea mit 2:0. Den Asiatinnen verbleibt nach der zweiten Niederlage im Turnier nur noch eine theoretische Chance aufs Weiterkommen. Sie treffen am Montag im letzten Gruppensiel auf Ex-Weltmeister Norwegen, während es Nigeria mit Gastgeber Frankreich zu tun bekommt.