Auf höchster Stufe hat Deutschland noch an keinem WM- oder EM-Turnier ein Penaltyschiessen verloren. Die ersatzgeschwächte U21 setzte an der EM in Polen diese Tradition fort. Torhüter Julian Pollersbeck, der auf die kommende Saison hin vom 1. FC Kaiserslautern zum Hamburger SV wechselt, wurde mit zwei Paraden zum Helden.

Der Sieg der Deutschen, die wegen des gleichzeitig in Russland stattfindenden Confederations Cup auf mehrere Stammspieler verzichten müssen, war mehr als verdient. Das Team von Trainer Stefan Kuntz dominierte den Gegner klar und stand in der Verlängerung dem Sieg mehrmals nahe.

In der regulären Spielzeit lag Deutschland nach einem Doppelschlag der Engländer zunächst allerdings 1:2 zurück, ehe der eingewechselte Felix Platte, ein Schalker Leihspieler des Bundesliga-Absteigers Darmstadt, in der 70. Minute den Ausgleich erzielte.