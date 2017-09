Hertha-Söldner Vladimir Darida hatte in der 78. Minute mit einem Traumtor für die Tschechen ausgeglichen und Deutschland damit nahe an den ersten Punktverlust gebracht. Drei Minuten vor Schluss erzielte Mats Hummels aber per Kopf die neuerliche Führung für das Team von Trainer Joachim Löw. Diese Führung liessen sich die Deutschen nicht mehr nehmen. Auch wenn noch nicht mathematisch fix, können sie die Reise nach Russland im kommenden Sommer planen.

Gruppe C: Telegramme und Rangliste:

Norwegen - Aserbaidschan 2:0 (1:0). - Oslo. - SR Stefanski (POL). - Tore: 32. King (Foulpenalty) 1:0. 59. Sadygow (Eigentor) 2:0. - Bemerkungen: Norwegen mit Mohamed Elyounoussi (Basel).

San Marino - Nordirland 0:3 (0:0). - Serravalle. - SR Jorgji (ALB). - Tore: 71. Magennis 0:1. 75. Magennis 0:2. 78. Davis (Foulpenalty) 0:3.

Tschechien - Deutschland 1:2 (0:1)

Prag. - SR Karassew (RUS). - Tore: 4. Werner 0:1. 78. Darida 1:1. 88. Hummels 1:2.

Bemerkungen: Tschechien mit Vaclik (Basel) und Suchy (Basel).

Rangliste: 1. Deutschland 7/21. 2. Nordirland 7/16. 3. Tschechien 7/9. 4. Norwegen 7/7. 5. Aserbaidschan 7/7. 6. San Marino 7/0.

Gruppe E: Telegramme und Rangliste:

Dänemark - Polen 4:0 (2:0). - Kopenhagen. - SR Mazic (SRB). - Tore: 16. Delaney 1:0. 42. Cornelius 2:0. 59. Jörgensen 3:0. 80. Eriksen 4:0.

Rumänien - Armenien 1:0 (0:0). - Bukarest. - SR Bebek (CRO). - 91. Maxim 1:0. - Bemerkungen: 54. Torhüter Meliksetjan (Armenien) hält Foulpenalty von Stancu. 54. Gelb-Rote Karte gegen Woskanjan (Armenien).

Kasachstan - Montenegro 0:3 (0:1). - Astana. - SR Delférière (BEL). - Tore: 31. Vesovic 0:1. 53. Beciraj 0:2. 63. Simic 0:3. - Bemerkungen: Montenegro ohne Zverotic (Sion/Ersatz).

Rangliste: 1. Polen 7/16. 2. Montenegro 7/13. 3. Dänemark 7/13. 4. Rumänien 7/9. 5. Armenien 7/6. 6. Kasachstan 7/2.

Gruppe F: Telegramme und Rangliste:

Slowakei - Slowenien 1:0 (0:0). - Trnava. - SR Lahoz (ESP). - Tor: 81. Nemec 1:0.

Litauen - Schottland 0:3 (0:2). - Vilnius. - SR Del Cerro (ESP). - Tore: 25. Armstrong 0:1. 30. Robertson 0:2. 73. McArthur 0:3.

Malta - England 0:3 (0:0)

Ta'Qali. - SR Soares Dias (POR). - Tor: 53. Kane 0:1. 86. Bertrand 0:2. 91. Welbeck 0:3. 92. Kane 0:4.

Rangliste: 1. England 7/17. 2. Slowakei 7/15. 3. Schottland 7/11. 4. Slowenien 7/11. 5. Litauen 7/5. 6. Malta 7/0.