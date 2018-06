Im spanischen WM-Kader stehen 13 Spieler von Real Madrid, dem FC Barcelona oder Atlético Madrid. Sechs weitere Akteure spielen bei Spitzenklubs in England, Deutschland oder Italien. Einer aber kommt von Real Sociedad San Sebastian, dem Klub an der nördlichen Atlantikküste Spaniens, der gerade die Meisterschaft in La Liga auf Platz 12 abgeschlossen hat: Alvaro Odriozola, 22 Jahre, Aussenverteidiger. Der grosse Unbekannte im spanischen Team der Superstars.

Schon das Aufgebot war eine Überraschung gewesen. Schliesslich zog Trainer Julen Lopetegui Odriozola den durchaus bekannteren Juanfran (Atlético Madrid), Hector Bellerin (Arsenal) oder Sergi Roberto (FC Barcelona) vor.