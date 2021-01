Der Kampf um die Stammplätze beim FC Basel läuft: Wer sollte spielen? Wer lieber nicht?

Ein Blick auf die Zahlen zeigt allerdings, dass der als Nummer 2 geholte Lindner in allen Kategorien bessere Werte hat. Sowohl was die Paraden, als auch das Spiel mit dem Fuss angeht. Von den Super-League-Stammtorhütern fängt prozentual gesehen nur Lugano-Schlussmann Noam Baumann noch mehr Bälle als Lindner. Überraschend aber bezeichnend für die FCB-Hinrunde ist auch, dass die beiden Goalies mit Abstand am meisten beschäftigt waren. 69 Mal kam ein gegnerischer Schuss aufs Tor. Das ist ebenso Liga-Höchstwert wie die 55 Paraden: 39 von Lindner und 16 von Nikolic.

Die Innenverteidigung

Im Zentrum der Viererkette sind die Verhältnisse eigentlich klar. Timm Klose und Eray Cömert bilden die Stamm-Innenverteidigung. Jasper van der Werff ist ihr Back-up. Die Zahlen zeigen, dass der Turm in der Schlacht Klose mit Zweikampfstärke und vielen geklärten Bällen punktet. Cömerts Zweikampfquote ist nicht so stark. Dafür antizipiert er besser und gewinnt viele Bälle. Van der Werffs Werte sind zwar nicht viel schlechter. Der 22-jährige geht im Spielaufbau allerdings selten Risiko, spielt kaum lange Bälle und hat vor allem in dieser Hinsicht noch Entwicklungspotenzial. Auffallend ist auch, dass der nach drei Liga-Spielen nach Berlin abgewanderte Omar Alderete in fast allen Kategorien bessere Werte aufweist als Klose und Cömert. Sein Abgang schmerzt der FCB-Defensive definitiv.