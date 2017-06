Die Iraner gewannen am Montag in Teheran gegen Usbekistan mit 2:0, womit sie in der Gruppe A der Asien-Zone nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen sind.

Mit sechs Siegen und zwei Remis liegt der Iran unangefochten an der Tabellenspitze. Die Mannschaft des portugiesischen Nationalcoachs Carlos Queiroz liess in allen acht Begegnungen keinen Gegentreffer zu. Es ist die fünfte WM-Teilnahme des Iran, bei den bisherigen vier Anläufen (1978, 1998, 2006 und 2014) war jeweils nach der Gruppenphase Endstation.