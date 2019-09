Caiuby fiel letzten Winter in Augsburg wegen verschiedener Disziplinlosigkeiten in Ungnade. Laut Augsburgs Manager Stefan Reuter erhält Caiuby vertragsgemäss bis zum Ende dieser Saison seinen Lohn. Eingesetzt werde er jedoch nicht mehr. Auch habe kein anderer Klub Interesse an einer Verpflichtung Caiubys gezeigt.

Für die Grasshoppers war Caiuby einer von etlichen Fehltransfers in der Abstiegssaison. Er bestritt acht Spiele, alle von Anfang an, ohne ein Tor zu erzielen oder den Pass zu einem Tor zu geben. In drei Spielen war er verletzt, und für die letzten drei Spiele der Saison wurde er nicht mehr aufgeboten.