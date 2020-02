Der FC Basel gibt gegen Servette Genf ein 2:0 aus der Hand und spielt am Ende nur 2:2-Unentschieden

Das Spiel: Die Basler dominieren die erste Halbzeit beinahe nach Belieben und gehen dank einer sehr effizienten Chancenauswertung schnell mit 2:0 durch Stocker und Frei in Führung. In der zweiten Halbzeit kommt dann allerdings von den Baslern viel zu wenig und Servette kommt nicht unverdient zum Ausgleich. Kurz vor dem Apfiff hätte Widmer eigentlich das 3:2 schiessen müssen. Sein Kopfball aus etwa vier Metern fliegt aber per Aufsetzer über die Latte.

Der Beste: Valentin Stocker geht als Captain voran und gewinnt viele wichtige Bälle. Sein wegweisendes Tor zum 1:0 ebnet den Baslern den Weg in eine sehr dominate und gute erste Halbzeit. Der Einsatz und die Intensität mit der Stocker in die Zweikämpfe geht ist beeindruckend.



Das gab zu reden: Da im nächsten Spiel mit Stocker und Petretta wegen Gelbsperren zwei weitere Flügelspieler ausfallen werden, wird das Kader auf den Aussenpositionen ziemlich knapp. Da Bua und Van Wolfswinkel immer noch verletzt sind, bleiben Koller lediglich Zhegrova und Pululu als einsatzfähige Flügelspieler.

Spiel verpasst? Hier gibt es den Liveticker: